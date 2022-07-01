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Giriş Tarihi: 1.7.2022 12:19 Son Güncelleme: 1.7.2022 13:00

17 yaşındaki Karakaya, ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek

FERHAT LAP FERHAT LAP
17 yaşındaki Karakaya, ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek

Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, Malezya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

10-16 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Amasyalı 17 yaşındaki sporcu Osman Furkan Karakaya, 91 Kg da Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonucun ardından Milli Takıma seçilen Karakaya, 9-20 Ağustos tarihlerinde Malezya'da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Günlük 3-4 saat çalışarak Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Karakaya, "Haziran ayında Kemer'de yapılan Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonasında 91 kiloda şampiyon oldum. Malezya'ya gitmeye hak kazandım. Orada da elimden gelenin en iyisini yapıp, ülkemize birincilik madalyasını inşallah getireceğim." dedi.

Muay Thai Antrenörü Mustafa Kaya, "Haziran'ın 10'u ile 16'sı arasında Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Osman Furkan Karakaya 91 kilogramda Türkiye Şampiyonu olmuştur. Şuanda önümüzde Ağustos ayında, Ağustos'un 10'unda Malezya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Furkan şuanda çok iyi çalışıyor. Günlük 3-4 saat antrenmanlarımıza devam ediyoruz. En iyi şekilde sporcumuzu hazırlamaya çalışıyoruz. Rabbimin izniyle inşallah Furkan, Ağustos'ta Malezya'da yapılacak Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda da 91 kiloda dünya şampiyonu olup, ülkemize, ilimize altın madalya getirecek. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti, çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

17 yaşındaki genç sporcunun tek hedefi Malezya'da şampiyon olup altın madalyayı kazanmak ve bayrağımızı dalgalandırmak.

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17 yaşındaki Karakaya, ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek
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