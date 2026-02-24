17 yaşındaki Yağmur’un katledilmesi ile ilgili davada keşif kararı!

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

'BENİM GÖNLÜM DE VİCDANIM DA RAHAT'

Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Demirkollu, "Evlerine gidip, kapılarını yumruklamadım. Öldürme kastı ile hareket etsem elimde silah olurdu. Yağmur ailesinden gördüğü baskı sonrası bin kilometre yol yapıp, Marmaris'e yanıma geldi. Olay yerine babamı çağırdım. Kaçacak birisi, babasını bu tatsız olaya çağırır mı? Benim gönlüm de vicdanım da rahat. 2,5 ay önce annemi, olaydan önce de kardeşimi kaybettim. Burada da sevdiğim kızı kaybettim. Kaybetmenin acısının ne olduğunu biliyorum. Bu suçu işlemedim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ölen Yağmur'un annesi Tuba Yağmur ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi. 2 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanık Fehmi Demirkollu'nun tutukluluk halinin devamına, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.