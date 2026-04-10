17 yaşındaki Yusuf kaza kurbanı

Muğla'da takla atan otomobilde 17 yaşındaki Yusuf Yişer hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Milas-Söke karayolunda ehliyetsiz sürücü Yusuf Yişer'in kullandığı otomobil takla atarak karşı şeride geçti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf Yişer, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan üç kişi yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.