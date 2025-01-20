17 yıl sonra Hasan Kırışık davasında karar onandı

Kırşehir'de 2008 yılında kaybolan ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi olan Hasan Kırışık'ın davasında, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 5 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Kararın ardından maktulün kardeşi Mustafa Kırışık, adaletin yerini bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ağabeyinin cesedine ulaşılamamasının hala yüreklerini dağladığını söyledi. Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de iş yerinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Aynı gün kardeşi Mustafa Kırışık'a gönderdiği, "Kardeşim Mustafa hakkını helal et, çocuklarım sana emanet, ben gidiyorum" mesajından sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. O gün akşam saatlerinde Meytaş Köprüsü yanında aracının terk edilmiş olarak bulunması, olayın başlangıcı olmuştu. 2019 yılında bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, R.A., M.K., G.K., F.K., M.D., A.S., ve Ö.K. gözaltına alınmış; sanıklardan R.A., M.K., G.K., F.K. ve Ö.K. ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

"Kardeşimin Mezarı Olsun İstiyorum"

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından konuşan Mustafa Kırışık, hukuk mücadelesinin sona erdiğini belirterek, "Ağabeyimden 17 yıldır haber alamıyoruz. Yokluğuna alışamadık. Bizi en çok üzen, dua edebileceğimiz bir mezarının olmaması. Katil zanlılarının ceza alması bizi bir nebze rahatlattı ancak ağabeyimin cenazesine ulaşmak istiyoruz. Geride sadece bir mesaj ve fotoğrafı kaldı. Onunla helalleşemedik" ifadelerini kullandı. Hasan Kırışık, kaybolmadan önce "Kavak bakmaya gidiyorum" diyerek iş yerinden ayrılmış, sonrasında akşam saatlerinde aracı terk edilmiş halde bulunmuştu. Geçen yıllar içinde ailesi onun yaşayıp yaşamadığı konusunda net bir bilgiye ulaşamamış, ancak 2019 yılında açılan dava ile katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet cezaları verilmişti.