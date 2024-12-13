17 yıl sonra ilk adımını attı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı kırsal Saltaş Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Hüseyin Dalan, doğuştan yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bugüne kadar yürüyemedi. Hayatını babasının sırtında geçiren genç, başarılı bir operasyonun ardından ilk adımlarını atarak hayallerine bir adım daha yaklaştı. Beş kardeşiyle birlikte mütevazı bir yaşam süren Hüseyin Dalan, doğuştan ayaklarında gelişim bozukluğu ve belindeki kist nedeniyle yürüyemedi. İkiz kardeşi sağlıklı olan Hüseyin, 17 yıl boyunca gitmek istediği her yere babasının sırtında taşındı. Ailesinin besicilikle geçimini sağladığı köyde, Hüseyin açıköğretim lise eğitimine devam ederek yaşam mücadelesini sürdürdü.

Hüseyin'in durumu, MHP Erzurum İl Başkanlığı'nın desteğiyle gündeme geldi. MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanı Songül Karaca ve ekibinin girişimleriyle Hüseyin, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Çağatay Engin ile buluşturuldu. Yapılan detaylı muayene sonucunda, Hüseyin'in ameliyat edilebileceği müjdesi verildi. Başarılı bir operasyonun ardından Hüseyin, 17 yıl sonra ilk kez ayağa kalkarak adım attı.

"Tek başıma yürümek bana çok iyi geliyor"

Ameliyat sonrası mutluluğunu dile getiren Hüseyin Dalan, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Daha önce babam beni sırtında okula götürüyordu. Artık bir kol değneğiyle bile olsa tek başıma yürüyebilmek bana çok iyi geliyor. Hayalim okuyup meslek sahibi olmak ve kendi ayaklarım üzerinde durabilmek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Hayallerine adım adım yaklaşıyor

Kendi ayakları üzerinde durmayı hayal eden Hüseyin, meslek sahibi olmayı ve hayatını kendi çabasıyla sürdürmeyi hedefliyor. Dalan, "Hayatımı kurtarmak istiyorum. Bana destek olan herkese minnettarım" diyerek duygularını ifade etti.

"İkizine bakınca üzülüyorduk"

Baba Mehmet Dalan, oğlunun yıllardır çektiği zorlukları anlatarak şunları söyledi: "Hüseyin'in ikiz kardeşiyle kıyaslayınca içimizde büyük bir üzüntü yaşıyorduk. Daha önce birkaç operasyon geçirdi ama başarı elde edemedik. Bu ameliyat sonrası gözlerime inanamadım. 17 yıldır her ihtiyacını ben karşıladım. Hüseyin hep şükretti, duaları kabul oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

"Adım atabilmesi büyük bir başarı"

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Muhammed Çağatay Engin, tedavi sürecinin zorluklarına dikkat çekerek, "Hüseyin bize geldiğinde ayakları ileri düzeyde deforme olmuş durumdaydı. His kaybı ve kas fonksiyonları yetersizdi. Ameliyatta sinir fonksiyonlarını geri getirmeyi ve yere düz basan bir ayak elde etmeyi hedefledik. 17 yıl boyunca ayakta duramayan birinin ameliyat sonrası birkaç adım atabilmesi büyük bir başarı. Süreç tamamlandığında Hüseyin'in cihaz yardımıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceğini öngörüyoruz. Bu da onun eğitimine ve bağımsız bir yaşam sürmesine büyük katkı sağlayacak" dedi. Fizik tedavi sürecine başlayan Hüseyin, eğitimine daha rahat devam etme fırsatı bulacak. Dr. Engin, "Engellerini ortadan kaldırdığımızda, eğitim süreci daha da kolaylaşacak. Hüseyin'in azmi ve mücadeleci tavrı, bu süreçte en büyük destekçimiz" dedi.

Yurdagül mutluluğuna ortak oldu

Yılalr sonra ilk adımını atan Hüseyin Dalan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise yürüme mücadelesine dahil oldukları için mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Yurdagül, "KAÇEP eşliğinde Çat'ta yaşayan Hüseyin kardeşimizin ayaklarında sorun olduğunu tespit ettik. Sonra Çağatay hocamızla istişare ederek Hüseyin'in ameliyatına bismillah dedik. Çağatay hocamız kendi alanında Türkiye'de bir numara diyebiliriz. Hocamızın emeğine sağlık. Hüseyin de yıllar sonra ayağa kalkarak yürümeye başlayacak. Vereceği mücadele ile birlikte Allah izin verirse herkes gibi kendi işlerini kendi ayaklarıyla halledebilecek cürete sahip ve mücadeleci de bir tavrı var" diye konuştu.