17 yıldır kaçıyordu, hastane odasında yakalandı! Jasat’tan suç makinesine nefes kesen takip

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2007 yılından beri aranan A.R.T., tedavi gördüğü Özel Batı Hastanesi'nde saklanırken Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dicle ve Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

MAHKEMEYE MEVCUTLU SEVK EDİLECEK

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tedavisi sürdüğü için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen A.R.T.'nin, tedavisinin ardından Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mevcutlu olarak çıkarılacağı öğrenildi.