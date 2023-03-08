170 Neyin Numarası? ALO 170 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170, 7 gün 24 saat hizmet veren bir telefon hattıdır. Vatandaşlara merak ettikleri çoğu konuda yardımcı olan 170 nerenin numarasıdır? İşte, 170 nolu telefon hakkında tüm detaylar…

170 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

170 Nolu telefon, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan bir hizmettir. 15 Kasım 2010 tarihinde hizmete giren Alo 170 çalışma hayatı ile sosyal güvenlik konuları hakkında her türlü soru, öneri, şikayet ve ihbar gibi tüm başvuru ve talepler ile ilgilenmektedir.