177 kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırmıştı! Yargılanan kuyumcuya ev hapsi verildi

Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Tahsin Özer ve çalışan Furkan Ercan, iddiaya göre müşterilerden yüksek kar vaadiyle altın, döviz ve nakit para aldı, bunun karşılığında ise kartvizit verdi. Bazı müşterileri de satın aldığı altın ya da dövizi alamadı. Bu şekilde 177 kişiyi toplam 500 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürülen ve geçen mart ayında iş yerini kapatan Tahsin Özer'e ulaşamayan mağdurlar, polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak bir süre sonra tahliye edildi.

Soruşturmanın ardından kuyumcu Tahsin Özer ve çalışanı Furkan Ercan hakkında geçen yıl 21 Kasım'da 'güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Özer ve çalışanı Ercan, bugün Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra mağdurlardan bazıları ile avukatları katıldı. Sanık Tahsin Özer, şikayetçilerin beyanlarının doğru olduğunu, işlerinin son zamanlarda iyi gitmediğini, ödeme güçlüğü çektiğini, müştekilerin hepsinin aynı anda alacaklarını talep etmesi nedeniyle bu olayların yaşandığını söyledi.

Diğer sanık Furkan Ercan ise ifadesinde hakkındaki suçları kabul etmediğini belirtip, patronu Tahsin Özer'in söylediklerini yaptığını belirtti. Mağdur avukatları görev yönünden, kuyumcu ve çalışanının ağır ceza da yargılanmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, Tahsin Özer'e ev hapsi, çalışanı Furkan Ercan'a ise yurt dışı çıkış yasağı koyup, duruşmayı erteledi.(DHA)