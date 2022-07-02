18-25 yaş arası ücretsiz müzekart başvuru ekranı: Bakan Kasapoğlu duyurdu! Ücretsiz Müzekart GNS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Ücretsiz müzekart başvurusu linki erişime açıldı! Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müzelerde ve ören yerlerinde 1 yıl boyunca geçerli olan müzekart, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GNS projesi kapsamında gençlere ücretsiz verilecek. Konuyla ilgili olarak, ücretsiz Müzekart GNS başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu yanıt arıyor. İşte 18-25 yaş arası ücretsiz müzekart başvuru ekranı ve linki!
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN GENÇLERE MÜJDE!
Beyoğlu'ndaki Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen tanıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile birçok alandan davetli katıldı.
"Gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye etme" ilkesiyle yola çıkılan projede, 18-30 yaş arası tüm gençlere sinema, tiyatro, konser, festival ve spor müsabakalarına bilet, farklı markalardan hediye çekleri ile seyahat biletleri hediye verilecek.
"Seyahatsever", "Sanatsever", "Sporsever", "Kitapsever", "İyiliksever" ve "Doğasever" başlıklarıyla gençlere fırsat sunan platform, dağıtılacak bilet ve hediyelerin yanı sıra, gençlerin katılımına açık, ücretsiz pek çok etkinliğe de imza atacak.
Gençler, "gencnesever.com" internet sitesinde ilgi alanlarına göre yapılacak çekilişlere katılarak hediyeleri ücretsiz bir şekilde kazanabilecek.
ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI
Bu kapsamda, 18-25 yaş arası gençlere özel ücretsiz Müzekart verileceği duyuruldu.
Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sizler için hayata geçirdiğimiz Genç ne sever platformundan tanıtıma özel 18-25 yaş tüm gençlerimize Müzekart GNS hediyemiz!" ifadeleri yer aldı.
Bakan Kasapoğlu, başvuru için "http://gencnesever.com" adresini işaret etti.