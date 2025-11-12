’18. Gazze İyilik Gemisi ’ yola çıktı

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından yardım çalışmalarını hızlandıran Kızılay, bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla ülkemizin 18'inci Gazze İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan uğurladı. İyilik Gemisi'nde, yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları desteklemek adına gıda ve battaniye malzemeleri ağırlıklı 800 ton temel insani yardım malzemesi yer alıyor. 12 Kasım'da Mersin Limanı'ndan uğurlanan İyilik Gemisi, yaklaşık 3 gün süren yolculuğun ardından Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak. Gemiden tahliye edilen yardım malzemeleri tırlara yüklenerek Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı'na yönlendirilecek.

Törene katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze insanlığın gönül yarası. Gazze'de yaşananlardan dolayı bütün insanlığın vicdanı kanadı. Gazze 2 yılda açık hava hapishanesine döndüğünü döndü. Gazze'ye süreç içerisinde dönem dönem yardım ulaştırdık. Öyle dönemler geldi ki kapılar tamamen kapandı. İçeriye tek bir yardımın giremediği dönemler yaşadık. Hastaneler bombalandı. İnsanlar yakınlarını kaybetti. İnsanlar çocuklarının cenazelerine ulaşamadı. Ya da cenazesini aldı kendi eliyle gömdü babalar. Böyle bir dönemden bahsediyoruz. Bugün artık ateşkesin sağlandığı, umuyoruz ki kalıcı ateşkes ve kalıcı barış olsun, bir Gazze var önümüzde. Şu anda artık elimizde yardım edebileceğimiz yollar var. Bu yolları değerlendirmek ve hızlıca harekete geçmek, ulaşamadıklarımıza ulaşmak, el veremediklerimize el vermek üzere İyilik Gemileri serimizi yeniden başlattık. Türk Kızılayı yolların kapandığı dönemde bile Gazze'de sıcak yemek dağıtımı yaptı. Gazze'de her gün 35 bin kişiye yemek dağıtımına devam ettik. Burada hastanelere ve Filistin Kızılayı'nın sağlık alanındaki operasyonlarına katkı verdik" dedi.

'GAZZE İÇİN BİRAZ KIŞLIK MALZEME GÖNDERELİM İSTEDİK'

Süreç içerisinde yaptıkları desteklerle Gazze'den ellerini çekmediklerini belirten Fatma Meriç Yılmaz, "18. İyilik Gemimizde artık kışın başladığı Gazze için biraz kışlık malzeme gönderelim istedik. 7 bin 500 battaniyemiz, yemeye hazır gıda malzemelerimiz var. Bunlar açıldığı zaman direkt tüketilebilecek malzemeler çünkü artık içeride çok fazla yetim, öksüz var. Annesini babasını kaybetmiş ya da tek başına yaşayan yaşlılar, engelliler var. Onlar için artık sıcak yemek üretmek ya da hazır gıda göndermek bizler için zorunluluk. Bir taraftan da bunca zorluğa rağmen çadırda da yaşasa tenceresini şurada taşın üzerinde de olsa kaynatabilen aileler var. Onlar için de 50 bin gıda kolisi var. Bu gıda kolilerinin içinde 5 kişilik bir ailenin bir aylık mutfak giderini ya da malzemesini karşılayacak kuru gıda bulunuyor. Türk Kızılay, geçtiğimiz ay AFAD Koordinasyonuyla bölgeye gönderilen 17'inci İyilik Gemisi'yle bölgeye 591 bin adet kurban konservesi göndermişti. Bu konservelerin tamamının Gazze'ye girişi sağlandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye 18 bin tonu aşkın yardım malzemesi ulaştıran Türk Kızılay, Gazze'de ilk günden bu yana sürdürdüğü aşevi faaliyetiyle de her gün sıcak yemek desteği sağlıyor" diye konuştu.

Yılmaz, 'Bizim ümidimiz, duamız, beklentimiz; o kapılar açılsın, kalıcı ateşkes başlasın, biz oraya çok daha fazlasını yapalım, çok daha hızlı bir şekilde onların yanına gidelim. Elimize çiçekleri alalım, kendimiz de gidelim. Oraya gittiğimiz zaman, televizyonda bir çocuk gördüğümüz zaman dayanamıyoruz. Gerçekten kalbimiz acıyor, gözlerimiz sulanıyor. Onlara sarılalım, kocaman sarılalım, geldik merak etmeyin, güvendesiniz, diyebilelim. Bunun ümidini, duasını taşıyoruz. İyilik Gemilerimizle Türk milletinin şefkatini, dayanışmasını, ümidini ve duasını oraya göndermeye devam ediyor olacağız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle zorluklar yaşanmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gazze, çok ayrı bir parantez. Gazze, dünyanın hiçbir tarafında belki son 100 yıl, 1000 yılda hatırlanan ve hatırlanmaya devam edilecek olan bir mağduriyet, bir yıkım yaşadı" diyen Yılmaz, "İnşallah ayağa kalksın, ayağa kalktığı günleri de görelim. Bir daha bunlar yaşanmasın diye de aslında herkesin yüksek sesle konuştuğu günleri devam ettirelim. Bugünleri unutmayalım, unutturmayalım ve Gazze ayağa kalkana kadar da yanında olalım" dedi. Mersin Valisi Atilla Toros ve kent protokolünün de katıldığı törenle, '18. İyilik Gemisi' uğurlandı. Geminin yaklaşık 3 günün ardından Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşmasının ardından yardımlar gemiden indirilerek Gazze'ye ulaştırılacak.

Güncel olarak günde 21 bin kişilik sıcak yemek desteğini sürdüren Kızılay aşevleri, Gazze'deki zorlu koşullara rağmen bugüne dek 8.4 milyon kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Kızılay bunun yanı sıra Gazze'deki 2 hastanenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, sürecin imkan verdiği ölçüde gıda kolisi ve kıyafet dağıtımlarını da hayata geçiriyor. Türk Kızılay, Gazze'de ateşkes sonrası dönemde çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek üzere acil dönem ve iyileştirme dönemlerini kapsayacak şekilde destek planı oluşturdu. Bu çerçevede, acil dönem öncelikleri arasında bölgeye ihtiyaçlar doğrultusunda muhtelif insani yardım malzemesi göndermek ve aşevi kapasitesini 35 bin öğüne çıkarmak yer alıyor. Türk Kızılay'ın Filistin Kızılayı ile iş birliği içinde belirlediği Gazze acil dönem planları arasında bölgedeki hastanelerin ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak da yer alıyor. Uzun vadeli iyileştirme çalışmaları kapsamında ise sağlık merkezlerinin yenilenmesi, İsrail tarafından yıkılan Kızılay aşevi ve toplum merkezinin yeniden yapılması, ambulans ve tıbbi cihaz desteği gibi yardımların yanında geçim kaynakları ve nakit yardım planlamaları bulunuyor.