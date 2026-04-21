18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 127 gözaltı!

Şanlıurfa, Yalova, Diyarbakır, Antalya, Denizli, İstanbul, Ankara, Batman, Van, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, Malatya, Düzce, Muğla, Hatay ve Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 127 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 56'sı tutuklandı, 59 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 1 milyar 220 milyon lira değerinde mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.
SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.