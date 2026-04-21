Haberler Yaşam Haberleri 18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 127 gözaltı!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 15:29 Son Güncelleme: 21.04.2026 15:43

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 18 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 127 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 56’sı tutuklandı, 59 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 1 milyar 220 milyon lira değerinde mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.

SENA UYANER SENA UYANER Yaşam
  • ABONE OL

Şanlıurfa, Yalova, Diyarbakır, Antalya, Denizli, İstanbul, Ankara, Batman, Van, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, Malatya, Düzce, Muğla, Hatay ve Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 127 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 56'sı tutuklandı, 59 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 1 milyar 220 milyon lira değerinde mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait 1 milyar 220 milyon Türk lirası değerinde 66 taşınmaz, 5 taşıt ve 25 banka hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA