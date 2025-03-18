18 MART ÇANAKKALE MESAJLARI | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri!

18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüdür. 1915'te vatan toprağını savunmak için kahramanca savaşan Türk askerlerinin destanı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, milletimizin direnişinin ve azminin de simgesidir. Bugün, Çanakkale'de canlarını veren şehitleri minnet ve şükranla anılıyor, bugüne özel Çanakkele Zaferi mesajları yayınlanıyor. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri!