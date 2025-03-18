18 MART ÇANAKKALE MESAJLARI | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri!

18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüdür. 1915'te vatan toprağını savunmak için kahramanca savaşan Türk askerlerinin destanı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, milletimizin direnişinin ve azminin de simgesidir. Bugün, Çanakkale'de canlarını veren şehitleri minnet ve şükranla anılıyor, bugüne özel Çanakkele Zaferi mesajları yayınlanıyor. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri!
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
"18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan uğruna can veren kahramanlarımızın destanıdır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."
"Çanakkale geçilmez! Bu destanı yazan kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz."
"Vatan toprağına kanlarını akıtan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."
"Çanakkale, vatan sevgisinin imkânsızı nasıl mümkün kıldığının destanıdır. Şehitlerimize minnettarız."
"Onlar, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını verdiler. Bugün hür yaşıyorsak, onların fedakârlıkları sayesindedir."
"Bugün, tarihin altın sayfalarına kazınmış, milletimizin azim ve kararlılığının destanlaştığı gündür. Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda vatan sevgisinin, fedakârlığın ve inancın zaferidir."
"1915'te, yedi düvele karşı verilen bu mücadelede Mehmetçik, vatan toprağını korumak uğruna canını hiçe saymış, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek tarihe damga vurmuştur. Düşman donanmalarının geçilmez sanılan hatları zorladığı, Mehmetçiğin göğsünü siper ettiği o günlerde, vatan toprağının her karışı kanla sulanmış, şehitlerimizin kahramanlık destanı yazılmıştır."