18 milyon liralık lüks araçla uyuşturucu ticareti! Vites topuzuna saklanmış 38 bin hap

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Çimen Ç., erkek arkadaşı Erman A., Eray A., Yusuf A. ve Hüseyin S.'nin birlikte hareket ederek uyuşturucu satışı yaptıkları ihbarı üzerine Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, değeri yaklaşık 18 milyon lira olan beyaz renkli lüks bir araçla Mamak ilçesinde bulunan bir binanın önüne geldikleri belirlendi.

LÜKS ARACIN VİTES TOPUZUNA SAKLAMIŞLAR

Erman A.'nın lüks araca binmesinin ardından Hüseyin S. beyaz bir poşetle araçtan indi. Bu sırada polis ekipleri Hüseyin S'yi yakalayarak gözaltına alırken poşette ise 560 sentetik uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Lüks aracın içinde bulunan şüpheliler Yusuf A., Erman A. ve Eray A.'da yakalanırken araçtan 2 bin 240 sentetik uyuşturucu ile vites topuzuna saklanmış 40 gram kokain ele geçirildi.

38 BİN 730 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise yine lüks bir ayakkabı markasına ait kutu içerisinde 38 bin 730 sentetik uyuşturucu maddesi ile 373 gram kokain ele geçirilirken evde olan Çimen Ç. de gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çimen Ç., erkek arkadaşı Erman A., Eray A., Yusuf A. ve Hüseyin S. hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'160 BİN LİRA KARŞILIĞINDA EVE KOYDUM'

Şüpheli Çimen Ç., iddianamedeki ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını, söz konusu maddeyi Gökhan isimli şahsın verdiğini, evine koyması karşılığında 160 bin lira verdiğini söyledi. Çimen Ç., lüks araçtan ele geçirilen kokaini ise Eray A.'ya kendisinin verdiğini ifade etti. Erman A. ise kokain ve sentetik hapları kız arkadaşı Çimen Ç.'nin evinden aldığını, ticaretini yapmadığını öne sürdü. Şüpheliler Eray A., Yusuf A. ve Hüseyin S. ise suçlamaları kabul etmeyerek maddelerin Çimen Ç.'ye ait olduğunu kendilerinin ise haberlerinin olmadığını iddia etti. İddianamede, şüphelilerin çelişkili ifadeler verdiği kaydedilerek ele geçirilen maddelerin miktarı ve çeşitliliği nedeniyle 5 şüphelinin birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları kaydedildi.