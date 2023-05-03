18 Yaş Altı Otobüs Bileti Alabilir Mi? 18 Yaş Altı Velisiz Tek Başına Otobüse Binebilir Mi, Şehirlerarası Yolculuk Yapabilir Mi?

18 yaş altı otobüs bileti alabilir mi konusunda İç İşleri Bakanlığı'nın talimatları esas alınmalıdır. Seyahat ile ilgili hususların tamamı bu talimatlara göre belirlenir ve uygulanır. Çocuklar velisi olmadan otobüs bileti alabilir mi sorusu için de bu kaynaklardan gerekli incelemeyi yapmanız gerekir. Çocuğun tek başına otobüse binmesi için izin belgesine ihtiyaç olup olmadığı merak edilir. 18 yaş altı tek başına otobüse binebilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

18 Yaş Altı Otobüs Bileti Alabilir Mi?

Ülkemizde çok sayıda otobüs firması vardır. Bu firmalar aracılığı ile şehirlerarası binlerce yolcu taşınır. Otobüslerde taşınan yolculardan bir kısmı da 18 yaş altı çocuk ve gençlerdir. Bu yolcuların yanlarında velileri olmadan otobüslere binip binemeyeceği herkes tarafından merak edilir.

Yolcu taşımacılığı ile ilgili esaslar İç İşleri Bakanlığı yönetmeliğince düzenlenmiştir. Konu ile ilgili yayınlanan son talimat dikkate alındığında 18 yaş altı çocukların otobüslerde münferit yolculuk yapabileceği anlaşılır.

Çocuklar Velisi Olmadan Otobüs Bileti Alabilir Mi?

Çocuklar velisi olmadan otobüslerde seyahat edebilirler. 6 yaşın üzerindeki tüm çocuklar için otobüs bileti alınmalıdır. 6-12 yaş arasındaki çocukların münferit seyahati için izin belgesi gerekir. Fakat 12 yaş üzerindeki çocuklar için bu belge gerekli değildir. Geçmiş dönemde bu sınır 18 yaş altındaki tüm çocuklar için geçerli idi. Fakat son uygulamada 12 yaş üstü çocukların münferit seyahatinde herhangi bir sakınca görülmemiştir.