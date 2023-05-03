Haberler Yaşam Haberleri 18 Yaş Altı Uçak Bileti Alabilir Mi? 18 Yaş Altı Velisiz Tek Başına Uçağa Binebilir Mi, Şehirlerarası Yolculuk Yapabilir Mi?
Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:23 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:23

18 Yaş Altı Uçak Bileti Alabilir Mi? 18 Yaş Altı Velisiz Tek Başına Uçağa Binebilir Mi, Şehirlerarası Yolculuk Yapabilir Mi?

Uçak yolculuklarında ya da diğer seyahat araçları ile yolculuk yapılırken çocukların ne şekilde seyahat edeceği merak edilir. 18 yaş altı uçak bileti alabilir mi sorusu da bu kapsamda merak edilen hususlardan biridir. Çocuklar velisi olmadan uçak bileti alabilir mi sorusu araştırılarak çocuğunuzu tek başına uçağa bindirip bindiremeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. 18 yaş altı tek başına uçağa binebilir mi sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

18 Yaş Altı Uçak Bileti Alabilir Mi? 18 Yaş Altı Velisiz Tek Başına Uçağa Binebilir Mi, Şehirlerarası Yolculuk Yapabilir Mi?

18 yaş altı uçak bileti alabilir mi sorusunu araştırmak için uçuş yönetmeliği ile ilgili kaynakları inceleyebilirsiniz. Çocuklar velisi olmadan uçak bileti alabilir mi sorusu araştırılarak konu ile ilgili hata yapma ihtimalini de en aza indirebilirsiniz. Uçak bileti ve diğer vasıtaların biletleri ile ilgili mevzuat esasları dikkate alınmalıdır. 18 yaş altı tek başına uçağa binebilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

18 Yaş Altı Uçak Bileti Alabilir Mi?

Çocukların uçak seyahatleri ile ilgili merak edilen çok sayıda konu vardır. bu kapsamda çocukların uçak bileti alması ya da uçakta yolculuk yapması, konunun ayrıntıları içinde sayılabilir. Eski uygulamada 18 yaş altı çocukların, yanlarında velileri ya da yasal varisleri olmadan uçak yolculuğu yapması yasaktı. Fakat yapılan düzenleme ile 12 yaş üzerindeki çocukların refakatsiz şekilde uçağa binmesinin önü açılmıştır.

Uçak yolculuklarında 7 yaş altı çocukların velileri olmadan münferit olarak yolculuk yapması yasaktır. 7-12 yaş arasındaki çocuklar için ise veliden izin belgesi talep edilir. Bu belge ile 7-12 yaş arasındaki çocuklar da münferit şekilde uçak yolculuğu yapabilir.

18 Yaş Altı Tek Başına Uçağa Binebilir Mi?

Uçak yolculuklarında 12 yaş altındaki çocuklar baz alınır. Çocuk 12 yaşın üzerinde ise herhangi bir belge istenmeden tek başına uçak yolculuğu yapabilir. 7-12 yaş arası çocuklarda ise velisinden alınan izin belgesi talep edilir. Söz konusu kurallar yurtiçi uçuşlar için geçerlidir.

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18 Yaş Altı Uçak Bileti Alabilir Mi? 18 Yaş Altı Velisiz Tek Başına Uçağa Binebilir Mi, Şehirlerarası Yolculuk Yapabilir Mi?
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