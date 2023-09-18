Haberler Yaşam Haberleri 18 Yaşında Askere Gidilir Mi? 18 Yaşında Askerlik Yapılır Mı?
Giriş Tarihi: 18.9.2023 14:29 Son Güncelleme: 18.9.2023 14:29

18 Yaşında Askere Gidilir Mi? 18 Yaşında Askerlik Yapılır Mı?

18 yaşında askere gidilir mi konusunda bir soru işareti olması normaldir. Kişilerin ailelerinin sorumluluklarından ayrılıp kendi başlarına resmen bir birey haline geldikleri yaş 18’dir. Bu nedenle 18 yaşında askere gidilip gidilemeyeceği merak unsurudur. Konu hakkında doğru bilgileri almak için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi yayın organlarını temel almak gerekir. Peki ya 18 yaşında askere gidilir mi, 18 yaşında askerlik yapılır mı?

18 Yaşında Askere Gidilir Mi? 18 Yaşında Askerlik Yapılır Mı?

18 yaşında askerlik yapmak için pek çok hevesli erkek vardır. Vatani görevini yerine getirme arzusu, reşit olduktan sonra kişilerin istediği ve bu nedenle askerlik alım yaşını da merak ettiği bir dönemdir. Bu içerik hazırlanırken temel alınan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Askeralma Kanunu'na göre kişilerin askere gidebilecekleri yaş aralıkları bellidir. İşte 18 yaşında askere gidilir mi, 18 yaşında askerlik yapılır mı? sorularının yanıtı…

18 Yaşında Askere Gidilir Mi?

Her birey 18 yaşını doldurduğunda artık kendi kararlarını almakta özgürdür. Kişinin ailesinden resmi olarak kopup bağımsız bir birey haline geldiği 18 yaşın askerlik için uygun olup olmadığını merak etmek de çok normal ve sık karşılaşılan bir durumdur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Askeralma Kanunu pek çok detay dikkate alınarak son derece özenle hazırlanmıştır ve katı bir şekilde uygulanır. Bu kanun kimlerin hangi yaşlarda askere gidebileceğine dair hükümleri de içerir.

18 Yaşında Askerlik Yapılır Mı?

18 yaş her ne kadar kişinin bağımsız bir birey haline geldiği yaş olsa da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki tutumu oldukça net ve katıdır. 20 yaşından önce bireyler vatani görevlerini ne kadar istekli olsalar dahil gerçekleştiremezler.

20 yaşına gelen her birey ilk yoklamasını kendisine en yakın olan askeri şubeden yaptırabilirler. Askerlik yoklaması için kişilerin nüfusta yazan doğum tarihleri referans alınmaktadır.

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18 Yaşında Askere Gidilir Mi? 18 Yaşında Askerlik Yapılır Mı?
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