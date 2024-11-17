18 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü, uzmanlar uyardı: ‘Kalp duvarlarındaki yırtılma nedeniyle ani ölümler olabilir’

Ihlara Vadisi Kulübü'nde U18 takımında amatör futbolcu Berat Karaaslan, geçtiğimiz Perşembe gecesi arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

'KALP DUVARINDAKİ YIRTILMA ANİ ÖLÜME NEDEN OLUYOR'

Özellikle son dönemlerde halı sahalarda çok sayıda ölüm meydana geldi. Uzmanlar bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Murat Sakallı, "Ağır egzersiz ve spor yapacak kişilerin öncelikle kalp kontrolünden geçmeleri gerekir. Ağır spor yapanların kalp duvarlarında kalınlaşma ve egzersiz sırasında kalp ve aort damarlarının duvarında fazla basınç oluşur. Bu oluşan basınç damar duvarında bir plak rüptürü veya diseksiyona (yırtılma) sebep olarak ani ölüme neden olmaktadır. Spor yapacak kişilerin nelere dikkat etmesi gerekir; Öncelikle haftada birkaç gün ve düzenli olarak yapılmalı egzersiz sırasında kalp hızının yaşa göre belli bir seviyenin üstüne çıkmamalı" dedi.

MUTLAKA KALP KONTROLÜ YAPILMALI

Kontrollerin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Murat Sakallı, "Koroner kalp hastalığı ve ateroskleroz (damar sertliği) günümüzde en önemli ölüm nedenidir. Beslenme alışkanlığı, diyabet, hipertansiyon, sigara, aşırı kilo (obezite), hareketsiz yaşam, koroner arter hastalığı riskini arttıran nedenlerin başında gelmektedir. Bunlar sonradan oluşan ve dikkat edilirse önlenebilir ve kontrol altında tutulabilecek nedenlerdir. Ama genetik yatkınlığı ve doğumsal kalp anomalileri olanlar erken teşhis edilmezse genç yaşta kalp ölümlerine neden olabilmektedir. Bu nedenle ailede 45 yaşından önce kalp krizi veya ölüm hikayesi olan kişilerin mutlaka kalp kontrolü yaptırmasını öneriyoruz" diye konuştu.