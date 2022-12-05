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Giriş Tarihi: 5.12.2022 16:00

18 yaşındaki Seda Karataş feci şekilde can vermişti: Cenazesi memleketine gönderildi

Gümüşhane'de Zigana Dağı Geçidi'nde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilde hayatını kaybeden Seda Karataş’ın (18) Torul’da öğrenim gördüğü ve meslek yüksekokulundaki arkadaşları ile gezintiye çıktığı belirtildi. Karataş’ın cenazesi, memleketi Hatay’a gönderildi...

DHA
18 yaşındaki Seda Karataş feci şekilde can vermişti: Cenazesi memleketine gönderildi

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Torul ilçesi Zigana Dağı Geçidi'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden Emir Can Aykın yönetimindeki 29 AAR 228 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Devrilen otomobildeki sürücü ile Özlem Oran, Hatice Karanlık, Seda Karataş, Umut Küçüköner ve Yasin Küçüköner yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Seda Karataş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazada ölen Seda Karataş'ın Torul'da öğrenim gördüğü Torul Meslek Yüksekokulu'ndaki arkadaşları ile gezintiye çıktığı sırada kaza geçirdiği belirtildi. Otopsi işlemleri ardından cenazesi ailesine teslim edilen Karataş'ın, Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

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18 yaşındaki Seda Karataş feci şekilde can vermişti: Cenazesi memleketine gönderildi
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