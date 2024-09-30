18 yaşındaki Sıla eş kurbanı

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan Delal M., (30) evde tartıştığı eşi Sıla M.'ye (18) silahla ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sıla M.'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi. Kars Valisi Ziya Polat, "Maalesef ilimizde bir kadın cinayeti oldu, hep söylüyoruz ya 1 rakamı bile çok fazla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla kadına yönelik şiddeti sıfır olması için çabalıyoruz, vefat eden kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi. Şüpheli kocanın gözaltında bulunduğunu anımsatan Polat, "Olay aile içi tartışmadan kaynaklanıyor, şu anda fail elimizde, yakaladık. Adli makamlarımıza dosyamızı göndereceğiz. Hep beraber amacımız, kadına yönelik şiddeti sıfıra indirilmesi için ne gerekiyorsa yapmamız. Topyekun bir çalışma yapmamız gerekiyor. Kars ilinde cinayetin olmadığı bir yıl diliyoruz." diye konuştu.