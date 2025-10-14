Haberler Yaşam Haberleri 18 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranıyordu: Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla yakalandı!
Tokat’ın Erbaa ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Erbaa ilçesinde kamyon kasasına yüklü araçta 10 kilo 190 gram skunk ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini daha sonra Ağrı'dan Ankara'ya sevk edildiğini belirledi. Ağrı'da 1, Ankara'da 2 kişiyi yakalamak için ekipler tarafından 10 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

2 YILDIR ARANIYORDU

Operasyonlarda A.Ç., M.Ç., Y.Ç. yakalandı. Şüphelilerden A.Ç.'nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 2 yıldır arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

