18 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranıyordu: Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla yakalandı!

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Erbaa ilçesinde kamyon kasasına yüklü araçta 10 kilo 190 gram skunk ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini daha sonra Ağrı'dan Ankara'ya sevk edildiğini belirledi. Ağrı'da 1, Ankara'da 2 kişiyi yakalamak için ekipler tarafından 10 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi.