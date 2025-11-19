18 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu: Yenidoğan bebek cinayetinde sır perdesi aralandı!

2007 yılında İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde gö bek bağı kesil erek öldürülen ve çöp konteynerine bırakılan kimliği belirsiz bebek cinayetinin sırrı çözüldü. Olayla ilgili dosyayı 18 yıl sonra açan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, detaylı araştırmalar sonucu olayı aydınlattı.
SAPANCA'DA YAKALANDI
Olayın şüphelisi olduğ u belirlenen E.N.Ö. isimli kişi, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu 18 Kasım 2025 günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
DNA EŞLEŞMESİ DO SYAYI AYDINLATTI
Zanlının bağlantısı, İstanbul Adli Tıp K urumu'nda yapılan DNA eşleştirmesi ile kesinleşti. Şüpheli E.N.Ö., tamamlanan dosya ve delillerle birlikte 19 Kasım 2025'te Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli mercilere çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.