18 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu: Yenidoğan bebek cinayetinde sır perdesi aralandı!

DNA EŞLEŞMESİ DO SYAYI AYDINLATTI

Zanlının bağlantısı, İstanbul Adli Tıp K urumu'nda yapılan DNA eşleştirmesi ile kesinleşti. Şüpheli E.N.Ö., tamamlanan dosya ve delillerle birlikte 19 Kasım 2025'te Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli mercilere çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.