"Evimizi TOKİ konutuyla takas ettik, şimdi huzur içinde yaşıyorum"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yaşayan Aytaç ve Hacı Taşçı çifti, yaşadıkları korku nedeniyle evlerini değiştirme kararı aldı. Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 180 metrekarelik dairelerinde depremi yaşayan çift, hafif hasar almasına rağmen psikolojik olarak evde kalamayacaklarını belirtti.

"O EVDE ARTIK DURAMAZDIM"

Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 10. katında depreme yakalanan 80 yaşındaki Aytaç Taşçı, o anların etkisini hâlâ üzerinden atamadığını söyledi. Yan binada yaşanan acı bir kaybın kendisini derinden sarstığını belirten Taşçı, "Yeni evli bir çift vardı. Gelin kınası elindeyken hayatını kaybetti. Bu olay beni yıktı. O evde artık duramazdım. Deprem sonrası en küçük sarsıntıda bile panik yaşıyordum. Birisi sandalyeme dokunsa korkuyordum. Bu yüzden güvenli bir yere taşınmak istedik" diye konuştu.

LÜKS DEĞİL GÜVENLİK ÖNEMLİ

Yaşadıkları deprem korkusunun ardından karşılarına çıkan fırsatın hayatlarını değiştirdiğini belirten Taşçı çifti, karşı binada evi yıkılan ve TOKİ'den konut hakkı kazanan bir vatandaşla anlaştı. Taşçı çifti, Yeşilyurt'taki 180 metrekarelik dairelerini vererek İkizce'deki 80 metrekarelik TOKİ konutuna taşındı. TOKİ konutuna taşındıktan sonra rahat bir uyku uyuduklarını belirten Hacı Taşçı, "Eşim o evde oturmak istemedi. Biz de güvenliği tercih ettik. Bizim lükste gözümüz yok yeter ki güvenli olsun. TOKİ'nin 42 yıllık bir mazisi var. TOKİ aradan geçen yıllarda hep kendini yeniledi. Kaliteli malzemelerle çok güzel işler çıkarttı. Hal böyle olunca 180 metrekarelik evimizi verip 80 metrekarelik TOKİ evine koşa koşa geldik. Herhangi bir fark almadan ve vermeden evleri değiştirdik. Lüks önemli değil, can güvenliği önemli" dedi.

"ARTIK HUZURLA UYUYORUM"

TOKİ konutlarının sağlamlığına güvendiklerini vurgulayan çift, yeni evlerinde huzuru bulduklarını söyledi. Aytaç Taşçı, "Şimdi geceleri rahat uyuyorum. Evimiz küçük ama içimiz rahat. En ufak sarsıntı veya titremede panik yaşıyordum, artık hiç korkmuyorum. Birçok sallantıyı bile burada hissetmiyoruz. Başımızı yastığa huzurla koymamızı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.