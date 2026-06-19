1800 yıllık mozaik gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Aspendos Antik Kenti'nde sürdürdüğü kazı çalışmalarında önemli bir buluntuya ulaşıldı. Antalya Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda ortaya çıkarılan mozaik, Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin dikkat çekici veriler sunuyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon" olarak tanımlanıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve dengeli figür oranlarıyla yüksek nitelikli bir işçilik ortaya koyan mozaik, mozaik sanatında bu tür nehir tanrısı betimlemelerine oldukça sınırlı sayıda rastlanması nedeniyle bilimsel ve kültürel açıdan ayrı bir değer taşıyor. Keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; aynı zamanda Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor.

"ÖNEMLİ BİR KEŞFİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardık. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde, kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen 'Genç Eurymedon' tasviri yer alıyor. Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyon; suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Bu keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor" ifadelerini kullandı.