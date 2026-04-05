181 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı. Yozgat'ta ise 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İzmir'in Foça ilçesinde de yasa dışı yollarla yurtdışına çıkma girişimindeki 27 düzensiz göçmen, kıyıda beklerken yakalandı. Edirne'de ise yasadışı yollarla yurda giriş yapmaya çalışan 8 yabancı uyruklunun İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, Demircihalil köyü yakınlarında 1 düzensiz göçmeni yakaladı. Bitlis'te ise jandarma ekiplerinin yılın ilk üç ayında yürüttüğü çalışmalar kapsamında yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.