181 Neyin Numarası? Alo 181 Nedir, Nerenin Numarası?

İnsanların yaşadığı aksaklık ya da işin içinden çıkamadığı konularda danışma hizmeti ve yardım sağlamak için oluşturulan 181 nolu telefonun kime ait olduğu ve ne için arandığı hakkında tüm merak edilenleri derledik. 181 neyin numarası, nerenin numarası? İşte ALO 181 numaralı telefonun ait olduğu kurum…

181 Neyin Numarası?

181 nolu telefon numarası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait çağrı merkezi hattıdır. Bakanlığa bağlı tüm konularla ilgili aramalara yanıt veren Alo 181, özellikle İstanbul' da yaşayan vatandaşlar tarafından çağrı almaktadır.

Alo 181 Neden Aranır?

Alo 181; çevre sorunları, hava, su, toprak, radyoaktif kirlilik, atıklar, gürültü kirliliği, kentsel dönüşüm, tapu işlemleri, binaların dayanıklılığı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiren tüm konular hakkında bilgi almak için aranır.