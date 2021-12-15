Haberler Yaşam Haberleri 181 Neyin Numarası? Alo 181 Nedir, Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:09 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:09

181 Neyin Numarası? Alo 181 Nedir, Nerenin Numarası?

181 Neyin Numarası? Alo 181 Nedir, Nerenin Numarası?

Bakanlıklardan kuruluşlara, özel firmalardan kamu hizmetlerine kadar pek çok alana ait özel hizmet hatları bulunmaktadır. Topluma hizmet etmek, vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilenmek için oluşturulan bu telefon numaralarından biri de 181'dir. Peki, 181 neyin numarası ve nerenin numarası? 181 nolu telefon kime aittir, nedir?

İnsanların yaşadığı aksaklık ya da işin içinden çıkamadığı konularda danışma hizmeti ve yardım sağlamak için oluşturulan 181 nolu telefonun kime ait olduğu ve ne için arandığı hakkında tüm merak edilenleri derledik. 181 neyin numarası, nerenin numarası? İşte ALO 181 numaralı telefonun ait olduğu kurum…

181 Neyin Numarası?

181 nolu telefon numarası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait çağrı merkezi hattıdır. Bakanlığa bağlı tüm konularla ilgili aramalara yanıt veren Alo 181, özellikle İstanbul' da yaşayan vatandaşlar tarafından çağrı almaktadır.

Alo 181 Neden Aranır?

Alo 181; çevre sorunları, hava, su, toprak, radyoaktif kirlilik, atıklar, gürültü kirliliği, kentsel dönüşüm, tapu işlemleri, binaların dayanıklılığı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiren tüm konular hakkında bilgi almak için aranır.

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181 Neyin Numarası? Alo 181 Nedir, Nerenin Numarası?
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