Haberler Yaşam Haberleri 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?
Giriş Tarihi: 1.10.2023 23:02 Son Güncelleme: 1.10.2023 23:02

1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1 Ekim 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan son bölümde 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? sorusu merak konusu olarak araştırılıyor. İşte Milyoner’de az önce sorulan sorunun cevabı.

1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey’i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? sorusunun cevabı merak ediliyor.

MİLYONER SORULARI - 1 EKİM

İşte az önce sorulan sorunun yanıtı...



SORU: 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

ŞIKLAR

A- Fransa
B- Osmanlı Devleti
C- Avusturya-Macaristan
D- Birleşik Krallık


.

ARKADAŞINA GÖNDER
1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA