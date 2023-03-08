187 Neyin Numarası, Neden Aranır? ALO 187 Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Acil numaralardan biri olan 187 doğalgaz üzerine yaşanan acil durumlarda hizmet vermektedir. Peki, 187 hangi durumlarda aranır? İşte, tüm detaylar…

187 Neyin Numarası?

187 Doğalgaz Arıza/Doğalgaz Acil hattıdır. Yaşanabilecek herhangi bir doğalgaz sorununda aranması gereken acil numaralardan biridir. Doğalgaz Arıza; konut içerisinde, bina ve merdiven boşluğunda ya da sokakta duyulan gaz kokusu, doğalgaz yangını ve patlamalarda, baca gazı zehirlenmelerinde ve gaz yokluğu gibi durumlarda aranır. Bu vb. durumlarda acil olarak aranan Alo 187'ye ihbar yapılırken sakin ve açık bir şekilde yaşanan sıkıntı aktarılmalıdır. İhbar verilecek olan adres eksiksiz ve ihbarı yapan kişinin bilgileri de net olarak verilmelidir.

7 gün 24 saat hizmet veren bu hat, yapılan ihbar sonucu ekipler ilgili bölgeye gelerek acil müdahalede bulunurlar.