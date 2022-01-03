Haberler Yaşam Haberleri 188 Kimin Numarası? 188 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 3.1.2022 17:26 Son Güncelleme: 3.1.2022 17:26

188 Kimin Numarası? 188 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

188 Kimin Numarası? 188 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Ülkemizde vatandaşlara hizmet anlamında yapılan faaliyetlerden biri de kurum ve kuruluşlara ait telefon numaralarıdır. Bu numaralar özellikle acil durumlarda insanlara yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Peki, 188 kimin numarasıdır? 188 nolu telefon nerenin numarasıdır?

Hayatımızda en çok kullandığımız ve hemen hemen herkesle bu sayede iletişim kurduğumuz araçlardan biri de telefondur. Telefon aracılığı ile pek çok işimizi kolaylıkla oturduğumuz yerden halledebiliyoruz. Bazı telefon hatları ve 188 nolu telefon da bu amaçla kurulmuştur. İşte, 188 nolu telefon ile ilgili tüm detaylar…

188 Nerenin Numarası

Alo 188 Cenaze Hizmetleri çağrı merkezine ait telefon numaralarından biridir. Ambulans ve cenaze işleri için aranan 188, evden hastaneye gitmekte zorlanan hastalar için de aranmaktadır.

Alo 188 Ne işe Yarar?

Cenaze Hizmetleri'ne ait olan 188 nolu telefon hattı cenaze işlemleri ile ilgili tüm konularda hizmet vermektedir. Alo 188 nolu hizmet hattı; cenazenin alınması, alınan cenazenin yıkanması, cenazenin kefenlenmesi ve defnedilmesi gibi cenazeye dair tüm işlemleri yapmaktadır. Ambulans servisi içinde aranabilen Alo 188, hastayı evden alarak hastaneye ulaştırma hizmetini de vermektedir.

Alo 188 Hangi Saatlerde Aranır?

188 nolu telefon numarası haftanın 7 günü boyunca 24 saat hizmet vermektedir. Alo 188 hattına dini bayramlar ve resmi bayram ve tatillerde de ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca bu numarayı aramak da ücretsizdir.

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188 Kimin Numarası? 188 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
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