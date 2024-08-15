Haberler Yaşam Haberleri 19 aydır kayıp olan ceset DNA eşleştirmesiyle teşhis edildi
Giriş Tarihi: 15.8.2024 17:07 Son Güncelleme: 15.8.2024 20:40

19 aydır kayıp olan ceset DNA eşleştirmesiyle teşhis edildi

12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Beykoz'da sahilde bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin DNA eşleştirmesi sonucunda aylar önce Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolan Özkan Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
19 aydır kayıp olan ceset DNA eşleştirmesiyle teşhis edildi

Özel şoför olarak çalışan ve İstanbul Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar azası olan Özkan Yılmaz, 12 Ocak 2023 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesindeki yazlık evine geldi. 17 Ocak sabahı komşusunda kahvaltı yapması sonrasında 'yürüyüş yapacağım' diyerek evinden ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı.

Bunun üzerine Yılmaz'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ilçede günlerce arama çalışması gerçekleştirdi ancak Özkan Yılmaz'dan bir ize rastlanılamadı. Tüm bu gelişmelerin ışığında 12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Beykoz'da sahilde bir ceset bulundu. Cesedin kimliği belirlenemedi. Bunun üzerine cenaze kimsesizler mezarlığına defnedildi. Söz konusu cesedin Karasu'da geçen yıl kaybolan Özkan Yılmaz'a ait olabileceği değerlendirildi.

Kayıp gencin annesinden alınan DNA örneği, bulunan cesedinki ile eşleştirildi. Yapılan eşleşme sonucunda cenazenin Yılmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Kimsesizler mezarlığında toprağa verilen kişinin Özkan Yılmaz olduğunu öğrenen acılı ailenin tekrar otopsi talebinde bulunacağı ve cenazenin kimsesizler mezarlığından alarak aile mezarlığına defnedeceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
19 aydır kayıp olan ceset DNA eşleştirmesiyle teşhis edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA