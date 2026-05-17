19 Mayıs coşkusu fener alayıyla başladı

19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar sürerken, Kayseri
'de bayram coşkusu Fener Alayı ile başladı. Vatandaşlar, Tuna Kavşağı'ndan başlayarak Sivas Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 19 Mayıs ruhunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaş aynı heyecanda buluştu. Kırmızı beyaza bürünen Kayseri sokaklarında milli birlik ve beraberlik duygusu güçlü şekilde hissedilirken, kortej boyunca coşku geceye damga vurdu.