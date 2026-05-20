19 Mayıs ruhu gençlerle yaşayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençliğe önemli mesajlar verdi. 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda atılan ilk adım olduğunu belirten Tekin, bu tarihin millet iradesinin ve bağımsızlık ruhunun simgesi olduğunu ifade etti. Tekin, Samsun'da başlayan yürüyüşün yalnızca bir kurtuluş hareketi olmadığını, aynı zamanda milletin kendi kaderine sahip çıkışının güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi. 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmesinin büyük bir anlam taşıdığına dikkat çeken Tekin, milletlerin geleceğinin genç kuşakların taşıdığı fikir, ahlak ve sorumluluk bilinciyle şekillendiğini ifade etti.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Gençlerin bilgiyi hayatın içine taşıyan, üreten, düşünen ve dayanışmayı önemseyen bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini belirten Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını kaydetti. Bakan Tekin, gençlerin yalnızca akademik açıdan değil; karakter, sorumluluk ve toplumsal bilinç yönünden de güçlenmesini önemsediklerini söyledi.

YAPAY ZEKÂ UYARISI

Mesajında gençlere tavsiyelerde de bulunan Tekin, dijital dünyada bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yapay zekâ ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesini isteyen Tekin, gençlerin kendi değerlerini ve düşünme becerilerini koruyarak çağın imkânlarından yararlanmasının önemine işaret etti. Gençlerin sadece akademik başarıya değil; spor, sanat, kültür ve sosyal gelişime de önem vermesi gerektiğini belirten Tekin, psikolojik dayanıklılık, disiplinli çalışma ve aile değerlerinin de hayatın merkezinde tutulması gerektiğini söyledi.