19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor: Anıtkabir’de tören! 81 ilden gençler ve milli sporcular geldi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"19 MAYIS YENİDEN ŞAHLANIŞIN ADIDIR"

Bakan Bak, "Kurtuluş'un ilk adımı olan 19 Mayıs milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Bu kutlu miras aynı ruh ve inançla yaşamaya devam etmektedir." dedi.