19 Mayıs’ta gençler Sultanahmet’ten Dolmabahçe’ye pedal çevirdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Gençlik Atanın İzinde Bisiklet Tur'u düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul İl Spor ve Gençlik Müdürü Muhittin Özbay ve davetliler katıldı. Çok sayıda bisiklet severin katıldığı tur, Sultanahmet Ayasofya Meydanı'ndan başladı. Yaklaşık 1 saat süren bisiklet turu Beşiktaş Dolmabahçe'den dönüşle Ayasofya Meydanı'nda sona erdi.

MUHİTTİN ÖZBAY, "107 YIL ÖNCE BAĞIMSIZLIĞA ATILAN İLK ADIMI GENÇLER, SPORCULAR ATMIŞTIR"

Programda bir konuşma yapan İstanbul İl Spor ve Gençlik Müdürü Muhittin Özbay, "Biz, 15 Mayıs günü itibariyle kutlamalarımıza başlıyoruz. 20 Mayıs akşamına kadar yüzlerce tesiste, yüzlerce branşta spor aktiviteleri düzenliyoruz. Bu sabah da çelenk sunma törenimizden hemen sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde gençlik merkezlerimiz tarafından hazırlanan bir gösterimiz oldu. Bütün il yönetimi oradaydı. Çok güzel bir sahne oluştu, çok güzel çok duygu yüklü. 107 yıl önce bağımsızlığa atılan ilk adım gençler sayesinde, ülkesine sahip çıkan sporcular sayesinde tüm meydanlarda çok güzel tanıtılıyor" dedi.

"BİR GÜN DEĞİL HER GÜN 19 MAYISI KUTLUYORUZ"

Özbay, "Bisiklet turumuz bizim medarı iftiharlarımızdan birisi. Bunu her yıl yapıyoruz. Onlarca kişi katılıyor. Bizi en çok mutlu eden, anneler çocuklarıyla, babalar çocuklarıyla, eşler birlikte, gençler, çok ciddi bir sinerjiyle geçirdiğimiz bir organizasyon oluyor. Burada aslında en büyük pay sizlerin. Sizler olmasanız biz bunları yansıtamayız. İyi ki varsınız. Pedal çeviren tüm dostlara yürekten teşekkür ediyorum. Bir gün değil, her gün sporcuyuz. Bir gün değil, her gün bağımsızız. Bir gün değil, her gün 19 Mayıs kutluyoruz" şeklinde konuştu.

252 KİŞİ TURA KATILDI

252 kişinin tura katıldığını söyleyen Özbay, "252 kayıt yapıldı. 252 kişinin tamamı tura katıldı. Bu kazananı herkes olan bir organizasyon. Herkese hediyelerini takdim edeceğiz. Sponsorumuz aracılığıyla da 13 tane bisiklet çekilişle hediye ettik. En son da minik bir kardeşimize gitti, gördünüz. Çok mutlu olduk. İyi ki varlar, inşallah daha da büyüterek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Tur sonrası yapılan çekilişte hediye kazananlara bisikletleri verildi.

