19 yaşındaki Ali Eren trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ Malkara istikametinden Keşan yönüne doğru seyir halinde olan otomobil, Yenimuhacir kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Ters dönen aracı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücü Ali Eren Kayar'ı (19) Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç sürücü yaşamını yitirdi.

Kaynar'ın annesinin Turgutreisli, babasının ise Muğla Kavaklıdereli olduğu öğrenildi. Baba Kayar'ın Edirne'de perdecilik yaptığı bildirildi. Ali Eren Kayar'ın cenazesi, Cuma günü Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.