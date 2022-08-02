19 yaşındaki genç başından vuruldu... “Bize tokat attı bende ateş ettim”

Olay, dün Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara, 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından taraflar ellerindeki bıçak ve silahla birbirlerine saldırdı. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu. Başından vurulan Alkan Atılgan hayatını kaybetti.

Şüpheli Muhammet G.'de polise giderek teslim olurken, Alkan Atılgan'ın cesedi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Muhammet G., emniyette verdiği ifadede, "Ben ve arkadaşım sokakta otururken yanımıza biri geldi. 'siz benim abimi uyuşturucuya alıştırdınız' dedi. İkimize de tokat attı. Ardından eline bıçak aldı bende kaçamaya başladım arkama bakmadan 3 ila 4 el ateş ettim." Dediği iddia edildi. Muhammet G.'nin arkadaşı Erdem B. de olayın ardından gözaltına alındı. Cinayette kullanılan tabanca da bulunurken, Muhammet G. ve Erdem B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.