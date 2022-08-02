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Giriş Tarihi: 2.8.2022 13:10

19 yaşındaki genç başından vuruldu... “Bize tokat attı bende ateş ettim”

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan silahlı kavgada 19 yaşındaki bir genç, başından vurularak öldürüldü. Şüpheli kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 yaşındaki Muhammet G.emniyette verdiği ifadesinde, “Siz benim abimi uyuşturucuya alıştırdınız diyerek bize tokat attı. Bıçak çekti koşmaya başladı bende kaçarken arkama bakmadan ateş ettim” dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
19 yaşındaki genç başından vuruldu... “Bize tokat attı bende ateş ettim”

Olay, dün Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara, 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından taraflar ellerindeki bıçak ve silahla birbirlerine saldırdı. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu. Başından vurulan Alkan Atılgan hayatını kaybetti.

Şüpheli Muhammet G.'de polise giderek teslim olurken, Alkan Atılgan'ın cesedi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Muhammet G., emniyette verdiği ifadede, "Ben ve arkadaşım sokakta otururken yanımıza biri geldi. 'siz benim abimi uyuşturucuya alıştırdınız' dedi. İkimize de tokat attı. Ardından eline bıçak aldı bende kaçamaya başladım arkama bakmadan 3 ila 4 el ateş ettim." Dediği iddia edildi. Muhammet G.'nin arkadaşı Erdem B. de olayın ardından gözaltına alındı. Cinayette kullanılan tabanca da bulunurken, Muhammet G. ve Erdem B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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19 yaşındaki genç başından vuruldu... “Bize tokat attı bende ateş ettim”
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