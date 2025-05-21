19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni erkek arkadaşının evinde bulundu

Kan donduran olay İstanbul Esenler'de yaşandı. Bir evde kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Kimsenin olmadığı düşünülen evin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi. İçeri giren ekipler genç bir kızın cesediyle karşılaştı. Yapılan çalışmalarda cesedi bulunan genç kızın Bağcılar'da halasıyla birlikte yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Genç kızın vücudunda morarmış izler bulundu. Bu izlerin darp sonucu mu yoksa ölüm sonrasından meydana gelen morarmalar olduğu Adlı Tıp Kurumu'nda çıkacak rapor belirleyecek.

ERKEK ARKADAŞI KAYIPLARA KARIŞTI

Anne ve babası ayrı olan Karakaya'nın iddiaya göre; halası ile birlikte yaşadığı ve 40 yaşında, evli ve bir çocuk babası olan bir erkek arkadaşı bulunuyordu. En son erkek arkadaşı ile görüşen Karakaya, götürüldüğü erkek arkadaşının evinde cesedi çıktı. Genç kızın erkek arkadaşı olaydan sonra kayıplara karıştığı ortaya çıktı..

ÖLÜM NEDENİ ADLI TIP BELİRLEYECEK

Genç kızın ölüm nedeni Adlı Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsi işleminden sonra ortaya çıkacak rapor belirleyecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.