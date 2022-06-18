19 yaşındaki Mustafa bıçaklanarak öldürüldü

Olay merkez Selçuklu ilçesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunapark alanı yakınında meydana geldi. Bölgede bulunan konser ve panayır alanında eğlenen iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında gençlerden Mustafa Kaya göğüs, boyun ve bacak kısmından bıçakla yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla yakınlardaki özel hastaneye kaldırılan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayeti işlediği tespit edilen M.Y.T. gözaltına alındı. Suç aleti bıçakta bir sitenin bahçesine atılmış halde bulundu. M.Y.T'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.