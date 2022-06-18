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Giriş Tarihi: 18.6.2022 23:26 Son Güncelleme: 18.6.2022 23:31

19 yaşındaki Mustafa bıçaklanarak öldürüldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
19 yaşındaki Mustafa bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da konser sonrası çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki Mustafa Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği tespit edilen M.Y.T. (15) ise gözaltına alındı.

Olay merkez Selçuklu ilçesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunapark alanı yakınında meydana geldi. Bölgede bulunan konser ve panayır alanında eğlenen iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında gençlerden Mustafa Kaya göğüs, boyun ve bacak kısmından bıçakla yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla yakınlardaki özel hastaneye kaldırılan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayeti işlediği tespit edilen M.Y.T. gözaltına alındı. Suç aleti bıçakta bir sitenin bahçesine atılmış halde bulundu. M.Y.T'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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19 yaşındaki Mustafa bıçaklanarak öldürüldü
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