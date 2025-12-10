19 yaşındaki Rojin Elveren mide küçültme ameliyatı sonrası ölmüştü: Dikkat çeken Yenidoğan Çetesi detayı!

YENİDOĞAN ÇETESİ'NDE ADI GEÇMİŞTİ

Öte yandan Doç. Dr. Volkan Karakaş'ın Yenidoğan Çetesi dosyasında sanık olarak yer aldığı ve Erol Vural'ın da Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçtiği öğrenildi. Bir diğer yandan Erol Vural'ın hekimlik belgesi iptal edilmesine rağmen İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin farklı bir dosyada tutuklu olduğu ve hakkında açılan dava kapsamında ilerleyen günlerde yargılamasına başlanacağı öğrenildi.