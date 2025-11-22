Haberler Yaşam Haberleri 19 yaşındaki Rümeysa çatışmanın ortasında can verdi: Nişanlısının husumetlileri eve ateş açtı!
Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:28 Son Güncelleme: 22.11.2025 16:36

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, evine yemeğe gittiği nişanlısının husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Evdekilerin de karşılık verdiği çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Acı olay, dün akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti.

ÇATIŞMAYA KURBAN GİTTİ

İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi. Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

