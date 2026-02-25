19 yaşındaki Sinem’in ölümü yasa boğdu: Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gitmişti!

Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç'tan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı tespit edilerek acil olarak tedavi altına alındı.

GEÇTİĞİMİZ MAYISTA EVLENMİŞTİ

Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım tedavisi devam eden Sinem Taç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Sinem Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Taç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi.