19 yıl hapisle aranan Murat Kibar yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Kasten öldürme, resmî belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl cezası bulunan Murat Kibar'ın, Kartepe ilçesinde saklandığı tespit edildi. Şevkatiye Köyüne düzenlenen operasyonda Murat Kibar yakalandı. Gözaltına alınan Kibar'ın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.