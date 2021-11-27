Haberler Yaşam Haberleri 19 yıl hapisle aranan Murat Kibar yakalandı
Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:24 Son Güncelleme: 27.11.2021 11:36

19 yıl hapisle aranan Murat Kibar yakalandı

ABBAS ÇAKAR
19 yıl hapisle aranan Murat Kibar yakalandı

Kasten öldürme, resmî belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Kibar, Kartepe İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Kasten öldürme, resmî belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl cezası bulunan Murat Kibar'ın, Kartepe ilçesinde saklandığı tespit edildi. Şevkatiye Köyüne düzenlenen operasyonda Murat Kibar yakalandı. Gözaltına alınan Kibar'ın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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19 yıl hapisle aranan Murat Kibar yakalandı
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