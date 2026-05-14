19 yıldır kayıp! İzne çıkan Metin Karslıoğlu bir daha dönmedi: Bulana 100 bin dolar ödül!

'KAYITLARIN İÇİNDE RESMEN BİRİ 'BEN ÖLDÜRDÜM' DİYOR'

Kardeşinin cinayete kurban gittiğine inandıklarını belirten Fatih Karslıoğlu, olayla ilgili emniyete ilettikleri ses kaydının dosyada önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Kardeşim Metin Karslıoğlu'nun akıl sağlığı yerindeydi. 19 yıl oldu kardeşim kayıp. Kardeşimin cinayete kurban gittiğine inanıyoruz. 2-3 yıl önce Kocaeli İl Emniyeti Cinayet Masası'na bir ses kaydı geliyor. Bu kayıtların içinde resmen biri 'ben öldürdüm' diyor. Kayıtlarda kişinin ismi geçiyor. Emniyetten şu ana kadar hiçbir geri dönüş olmadı. Biz de olayın daha detaylı araştırıldığını zannediyoruz" diye konuştu.

'BAKANIMIZIN FAİLİ MEÇHUL DOSYALARINI AÇMASI YÜREĞİMİZE BİR NEBZE OLSUN SU SERPTİ'

Faili meçhul dosyalarının yeniden açılmasının aileye umut verdiğini dile getiren Fatih Karslıoğlu, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek faili meçhul dosyalarını açması yüreğimize bir nebze olsun su serpti. Bütün kayıp insanların ortaya çıkmasını istiyoruz. Bizim kardeşimiz bulunsun. Bütün faili meçhuller bulunsun. Kayıp olan insanlar rahat etsin. Ölen bir gün ağlar kayıp her gün ağlar. Bu olayın faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

