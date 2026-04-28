19 yıllık cinayet işte böyle çözüldü! O detaylar itirafları peş peşe getirdi: ’Kimseye deme, dersen ölürsün’ demişler…

Şişli Maslak Oto Sanayi'de 17 Aralık 2006'da tanıtım tabelaları yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangının söndürülmesinin ardından iş yerinin ofis katında patron Yunis Doğan'ın cesedi domuz bağı ile bağlanmış ve yarısı yanmış şekilde bulundu. Ofisin alt katındaki alanda ise 23 yaşındaki Sekreter Hacer Eginay'ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve tiner dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

DOSYA 19 YIL SONRA RAFTAN İNDİ

Dosya 19. yılında Gayrettepe Cinayet Büro Dedektifleri tarafından raftan indirdi. Olay yerinde elde edilen bulguların gelişen teknoloji ile yeniden incelendi. İncelemelerde ölen patron Yunis Doğan'ın ayağında bulunan bantta bir parmak izi çıktı. Yine şahsın ağzında bulunan bezde alt katta öldürülen sekreteri Hacer Eginay'ın kanı bulundu.

ÇİPLİ KİMLİK SAYESİNDE AYDINLANAN CİNAYET

Çipli kimlik sistemine geçilmesiyle birlikte Rüstem Şahinduran'ın 2024 parmak izi verdiği ve bu sayede olay zamanı bulunamayan parmak izinin sahibinin bulunması dikkat çekti. Şahinduran'ın o dönem bakılan HTS kayıtlarında olay yerinde olduğu belirlenince onunla birlikte 2 şüpheli daha tespit edildi. Rüstem'in sık konuştuğu iki kayda bakılınca şüphelilerden birinin Rüstem Şahinduran'ın çocukluk arkadaşı Cavit Garip diğerinin de Garip'in arkadaşı Mohsen Fıyoj olduğu tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Rüştem Şahinduran 19 yıl sonra korkunç cinayeti itiraf etti. Şüpheli Mohsen Fıyoj'un tavsiyesi üzerine iş için Yunis Doğan'ın ofisine gittiğini anlatan Şahinduran, "Beni Mohsen gönderdi deyince tepki gösterdi. Aklıma geldiği kadarıyla birlikte çalışmışlar ve alacak verecek meseleleri olmuş. Bir süre sonra işyerine Mohsen ve arkadaşım Cavit'te geldi. Alt kattan gelen kadın Mohsen'i tanıyordu ne işin var gibi söylemde bulundu. Mohsen ile kadın tartışmaya başladılar. Cavit kadına doğru silahını çıkardı. Mohsen kadını alt kata götürdü. Ofis kısmında ben Cavit ve Yunis kaldık. 'Ne oluyor ne yapıyorsun?' deyip şok oldum. Bağırmaya başladığımda 'sessiz ol' dedi. Sonra alt kata indim, Mohsen kadını bıçaklamıştı. Kadına 'Bunlar daha iyi günlerin' dedi. Kaçmaya çalıştım 'Mahalleye git internet kafede bekle kaybolma' dedi. Gidip beklemeye başladım, 2.5 saat sonra geldiler. Haberleri gördüğüm kadarıyla işyeri bizim gittiğimiz yerdi. Bu olayla ilgili bir şey gördüğümde 'kimseye deme, dersen ölürsün' dediler korktum. "dedi.

YILLAR SONRA GELEN TUTUKLAMA

Yunis Doğan'ı bağlanmış olduğu banttaki parmak izi sorulan Şahinduran, "Yunis'i bantlamaya tehditle yardım etmiş olabilirim. Mohsin bana kadın ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadıklarını sonra ise kadının iş yeri sahibiyle ilişki yaşadığını söyledi." Şeklinde konuşarak susması için tehdit edildiğini iddia etti. Diğer şüpheliler Garip ve Fıyoj ise suçlamaları reddederek Şahinduran'ın kendilerine iftira attığını savundular. 3 şüpheli 29 Kasım 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Aydınlatılan cinayetlere bir yeni eklendi. İddianamede, şüpheliler Cavit Garip, Mohsen Fıyoj ve Rüştem Şahinduran arasında olay gününden bir gün önce ve olay günü yoğun iletişim trafiği gerçekleştiği tespit edildi. İddianamede, şüpheli Rüstem Şahinduran'ın olay yerindeki parmak iziyle eşleştiği, her ne kadar ölüm olayından önce olay yerini terk ettiğini iddia etse de parmak izinin bulunduğu yerin mantıklı bir acıkmasının yapılmadığı vurgulandı.

SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMALAR

Rüstem Şahinduran'ın Cavit Garip ile uzun süredir arkadaş oldukları ve Cavit ile Mohsen Fıyoj'un şüpheli Şahinduran'ın bilgisi dışında iş çevirmelerinin bağdaşmayacağı belirtilen iddianamede, savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

İFTİRA ATMA SEBEBİ YOK

Şüpheli Mohsen Fıyoj'un savunmasında, 2003 yılında bel fıtığı ameliyatı olduğu, baston kullandığı gerekçesiyle suçu işleyemeyeceğini söylemiş olsa da yapılan araştırmalarda suç tarihinde baston kullandığına dair bir ibareye rastlanmadığı anlatıldı. İddianamede, Rüstem Şahinduran'ın diğer şüphelilere iftira atmasını gerektiren bir sebep olmadığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

57 bıçak darbesi sonrası yakılarak öldürülen Hacer Eginay'ın cesedinin büyük bir kısmının yanmış olması nedeniyle tecavüze maruz kalıp kalmadığı tespit edilemezken şüphelileri suçu ne amaçla işlendikleri anlaşılmadı. Birlikte hareket eden şüphelilerin Hacer Eginay'ı "Canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yunis Doğan'ı ise "Kasten öldürme" suçlarından ise müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

