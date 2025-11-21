19 yıllık faili meçhul cinayeti jandarmanın operasyonuyla aydınlatıldı

Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen titiz ve planlı çalışmalar kapsamında, maktulün ölüm nedeni yeniden incelendi. Bölgenin gelenek ve kültürel yapısı da dikkate alınarak dosya derinleştirildi ve olayın karanlık noktaları aydınlatıldı.

9 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucu, olaya karıştığı değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda 18 Kasım 2025'te, Karayazı'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 cep telefonu ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA, 3 ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.