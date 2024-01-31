Haberler Yaşam Haberleri 1.90 Boy Kaç Kilo Olmalı? 1.90 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?
Giriş Tarihi: 31.1.2024 11:24 Son Güncelleme: 31.1.2024 11:24

1.90 Boy Kaç Kilo Olmalı? 1.90 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?

Sağlıklı kalmak için kas ve yağ oranları normal seviyelerde olmalıdır. Vücut kitle indeksi hesaplaması ise boy ve kilo arasındaki farkın normal olup olmadığını ortaya koyar. Böylece ideal ağırlığın kaç olması gerektiği anlaşılır. Doğru sonuca varmak için detaylı vücut analizi yaptırılması gerekir. Bununla ilgili olarak merak edilenlerden biri de 1.90 boy kaç kilo olmalı ve 1.90 boy için ideal kilo nedir sorularıdır.

1.90 Boy Kaç Kilo Olmalı? 1.90 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?

Bir insanın boyu ile kilosu arasında bir dengesizliğin bulunmaması gerekir. Aşırı kilolu olmak, yaşam kalitesini kötü etkilediği kadar hastalıklara yakalanma ihtimalini de artırır. Vücuttaki yüksek yağ oranı, kalp ve damar sağlığının düşmanıdır. Çünkü kötü kolesterolün yükselmesi, damar tıkanıklığına, kalp krizine ve safra taşına yol açabilir. Bu yüzden, 1.90 boy kaç kilo olmalı ve 1.90 boy için ideal kilo nedir öğrenmekte fayda vardır.

1.90 Boy Kaç Kilo Olmalı?

Aşırı kilonun insan sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu durum, diyabet, tansiyon, kolesterol, damar tıkanıklığı ve sertliği, karaciğer yağlanması, eklem bozuklukları, sırtta ve bacaklarda ağrı, uyku apnesi ve depresyon gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Öte yandan, vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlar için obezite sınıfında yer aldıklarını söylemek mümkündür. Buna karşın, 18'in altında olanlar ise sağlıklı kabul edilemeyecek bir zayıflığa sahiptirler.

Bundan dolayı, risk grubunda olup olmadığını anlamak isteyenlerin muhakkak boy-kilo indeksi hesaplaması yapması gerekir. Standartların üzerinde kabul edilen bir ölçü olan 1.90 boy için normal kilo aralığı ise 66,8 kg - 89,9 kg'dır. Bunlar, hem kadınlar hem de erkekler için geçerli olan rakamlardır. Bu değerlerin üzerinde olanların ise kilolu, 1. derece obezite, 2. derece obezite veya 3. derece obezite oldukları söylenebilir. Ancak doğru kanıya varmak için kas ve yağ oranlarına bakılması gerekir.

Boya Göre İdeal Kilo Hesaplama Nasıl Yapılır?

Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri, aşırı kilo ve obezitedir. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, hormonal, psikolojik ve genetik faktörler, kişilerin kilo problemiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bunlara dikkat etmek ise sağlıklı kiloda kalmaya yardımcı olabilir. Boy-kilo indeksi hesaplaması yapılarak boya göre normal kilonun kaç olması gerektiği öğrenilebilir. Ek olarak, bel çevresi ölçümü, metabolizma hızı ölçümü, kas ve yağ oranlarını veren ayrıntılı vücut analizi yaptırmakta da fayda vardır. Vücut kitle indeksi hesaplaması için şu formül kullanılır:

Vücut ağırlığı, boy uzunluğunun karesine (kg/m²) bölünür.

VKİ = kilogram cinsinden ağırlık / metre cinsinden boyun karesi

102 kilogram ağırlığı olan ve 1.87 boyu olan bir kişinin VKİ değeri şu şekilde hesaplanır:

VKİ= 102 / (1.87×1.87) = 29,2 kg/m2'dir. Bu sonuca göre kişi fazla kilolu kategorisindedir. İdeal kilo aralığı ise 64,7 kg - 87,1 kg'dır. Sağlıklı bir bedene kavuşması için en az 14,9 kg vermesi gerekir.

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1.90 Boy Kaç Kilo Olmalı? 1.90 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?
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