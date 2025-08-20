1900 yıllık mezar taşını satarken yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Roma dönemine ait 1900 yıllık mezar taşını satmak isteyen şüpheli, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.'nın tarihi eser olduğunu düşündüğü mezar taşını satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Jandarma, şüpheli İ.A. ile irtibata geçti. Görüşme sonunda şüphelinin Çınarcık ilçesinde toprağa gömerek gizlediği insan figürlü mezar taşı ele geçirildi. Yalova Müze Müdürlüğü'nün mezar taşı üzerinde yapılan incelemesi sonucunda günümüzden 1900 yıl öncesi, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.A. yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.