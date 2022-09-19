1924 Anayasası Özellikleri- 1924 Anayasası Maddeleri, Değişiklikleri ve Yenilikleri Neler, En Önemli Özelliği Ne?

1924 Anayasası özellikleri arasında oldukça önemli noktalar bulunur. Son derece önemli bir anayasadır. Bazı maddeleri özellikle detaylı olarak incelenmelidir. 1924 Anayasası başkent maddesi özellikle birçok tarihçinin ve anayasa tarihine ilgi duyanların ilgi alanındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olması 1924 Anayasasını oldukça önemli hale getirir. Bu nedenle 1924 Anayasası maddeleri, değişiklikleri ve yenilikleri neler, en önemli özelliği ne sorularının tüm yanıtlarını paylaştık.

1924 ANAYASASI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1924 Anayasası Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildikten sonra hazırlanan ilk anayasadır. Bu nedenle de son derece önemlidir. 10 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiştir ve sert bir anayasadır. Bu anayasasının en önemli özelliği ise yapılan inkılapların ve tüm yeniliklerin bir gerekçesi olarak doğmuştur.

1924 ANAYASASI MADDELERİ NELER?

1924 Anayasası birçok maddeden oluşur. En önemli maddeleri arasında şunlar yer alır:

Egemenlik kayıtsız ve şartsız olarak millete aittir.

Devletin dini İslam dinidir. Başkenti ise Ankara'dır. Dili Türkçe dilidir.

Yönetim şekli olarak Cumhuriyet benimsenmiştir.

Devletin rejimi, bayrağı ve başkenti hiçbir surette değiştirilemez.

Yürütme ve yasama yetkileri meclisindir.

Yargı ise bağımsız mahkemeler ile yürütülür.

Meclis yürütme yetkisini kendisi tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ve onun tarafından belirlenen Bakanlar ile kullanır. Bunun yanında meclis her zaman hükümeti denetler.

Bir kişi üst üste Cumhurbaşkanı olabilir .

Seçimler 4 yılda bir gerçekleştirilir.

Seçmen yaşı ise 18'dir.

Bu maddeler kendinden sonra gelecek olan anayasalara da dayanak olacaktır. Fakat bazı maddelerde ufak değişiklikler de yapılmıştır.

1924 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

1924 Anayasasında 'Devletin dini İslam'dır.' İbaresi 1928 yılında anayasadan çıkarılmıştır. Bu laiklik ile ilgili olarak atılan bir adımdır. Bir diğer değişiklik ise seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılmasıdır. Ormanların devlet kontrolüne alınması, kadınlara seçme ve seçilme (1934) hakkının verilmesi önemli değişiklikler arasında yer alır. Aynı zamanda laiklik maddesi 1937 senesinde anayasaya alınmıştır. Toprak reformu yapılmıştır. Kısaca Anayasa beş defa değişime uğramıştır.

1921 VE 1924 ANAYASASI ORTAK ÖZELLİKLERİ

1921 ve 1924 anayasalarının en önemli özellikleri arasında egemenlik hakkının kimde olduğu bulunur. Her iki anayasa da egemenliği millete vermiştir. Aynı zamanda her iki anayasa da meclis üstünlüğü üzerinde durmuştur.

1924 ANAYASASI MADDELERİ, DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİLİKLERİ NELER, EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ NE?

1924 Anayasası en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. Bunun yanında kişilerin hak ve özgürlüklerine yer verir. Fakat sosyal haklara yer vermeyen bir anayasadır. Karma hükümet sistemi benimsenmiştir. Sert bir anayasadır. İlk defa bu anayasa ile özgürlük tanımı yapılmıştır ve üzerinde durulmuştur. Çoğunlukçu bir demokrasi anlayışı hakimdir. 1946 senesinden sonra çok partili bir siyasi yaşantıya geçilmiştir. Aynı sene tek dereceli seçim sistemi de benimsenmiştir.