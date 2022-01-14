Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.