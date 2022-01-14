Haberler Yaşam Haberleri 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?
Giriş Tarihi: 14.1.2022 22:43 Son Güncelleme: 14.1.2022 22:43

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?

1959’da New York’taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?

A- Satranç
B- Judo
C- Eskrim
D- Okçuluk

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1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?
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