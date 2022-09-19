Haberler Yaşam Haberleri 1961 Anayasa Özellikleri- 1961 Anayasası Maddeleri ve Yenilikleri ile Kurulan Kurumlar, Gelen Hak ve Özgürlükler
Giriş Tarihi: 19.9.2022 14:30 Son Güncelleme: 19.9.2022 14:31

1961 Anayasa Özellikleri- 1961 Anayasası Maddeleri ve Yenilikleri ile Kurulan Kurumlar, Gelen Hak ve Özgürlükler

1961 Anayasa özellikleri bakımından diğer anayasalara göre farklılık gösterir. 1980 askeri müdahalesine kadar yürürlükte kalan 1961 Anayasası maddeleri 1960 askeri müdahalesinden sonra kabul edilmiştir. 1961 anayasası ile kurulan kurumlar bu dönemde devletin işleyişinde önemli etkiler yaratmıştır. Bununla birlikte 1961 anayasası değişikleri ile bazı maddeler farklılaştırılmıştır. 1961 Anayasası maddeleri ve yenilikleri ile kurulan kurumlar, gelen hak ve özgürlükler yazımızın devamında.

1961 Anayasa Özellikleri- 1961 Anayasası Maddeleri ve Yenilikleri ile Kurulan Kurumlar, Gelen Hak ve Özgürlükler

1961 Anayasa özellikleri oldukça detaylı bir şekilde incelenmesi gereken bir konudur. Çünkü 1961 Anayasası maddeleri kendinden öncekilere göre daha detaylıdır. Özellikle sert bir anayasa olduğu üzerinde durulur. 1961 Anayasası ile kurulan kurumlar ile devletin bazı alanlarında önemli denetlemeler başlatılmıştır. 1961 Anayasası maddeleri ve yenilikleri ile kurulan kurumlar, gelen hak ve özgürlükler hakkında tüm detayları araştırdık.

1961 Anayasası Özellikleri Neler?

1961 Anayasası, 1960 senesinde olan askeri müdahale sonrasında kabul edilmiş bir anayasadır. Bu dönemde yönetim Milli Birlik Komitesi'ne geçmiştir. Yeni bir anayasa yapmak için kurucu meclis kurulmuştur. 6 Ocak 1961 tarihinde ise bu kurucu meclisin kapsamında çalışan bir anayasa komitesi kurularak yeni anayasa üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Komitede 20 kişi vardır ve bu komitenin başkanı da Enver Ziya Karal'dır. Anayasa 9 Temmuz 1961 tarihinde halk oylamasına sunulmuştur. Halktan %61,5 evet oyu alarak kabul edilmiştir. Anayasanın özellikleri şunlardır:

  • Değiştirilmesi çok zor hatta değiştirilemeyen maddeler içerir.
  • Sert bir anayasadır.
  • Kuvvetler ayrılığı prensibi esas alınır
  • TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak ikiye ayrılmıştır.
  • Temel hak ve hürriyetlere detaylı olarak yer verilmiştir.
  • Özgürlükler güvence altına alınmıştır.
  • Sosyal devlet ve sosyal haklardan ilk defa bahsedilmiştir.

Bu anayasa ile birlikte birçok yenilik de getirilmiştir.

1961 Anayasasının Maddeleri Nelerdir?

1961 Anayasasının birçok önemli maddesi vardır. En önemli maddeleri arasında şunlar yer alır:

  • Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan ve laik, sosyal ve hukuk devletidir.
  • Cumhurbaşkanı 7 yıl görevde kalkabilir. Görev süresince partisi ile ilişkisi kesilir.
  • Siyasi partiler demokratik hayatın ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Yasama, yürütme ve yargı erklerinde kuvvet ayrılığı benimsenmiştir.
  • Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'nin elindedir.

İşçilere ve kamu personellerine sendika kurma hakkı verilmiştir. Grev ve toplu sözleşme hakkı da sunulmuştur.

1961 Anayasası ile Kurulan Kurumlar

1961 Anayasası özgürlükleri güvence altına alırken aynı zamanda birtakım yeni kurumların da temellerini atmıştır. Bu kurumlar arasında şunlar yer alır:

  • Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı anayasa güvencesine alınmıştır.
  • Yüksek Hakimler Kurulu kurulmuştur.
  • Milli Güvenlik Kurulu oluşturulmuştur.
  • Yüksek Seçim Kurulu anayasal bir kurum haline getirilmiştir.
  • Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.
  • Askeri Yargıtay 1961 Anayasası ile kurulmuştur.

Uyuşmazlık Mahkemesine yüksek mahkemeler arasında yer verilmiştir.

1961 Anayasası Maddeleri ve Yenilikleri ile Kurulan Kurumlar, Gelen Hak ve Özgürlükler

1961 Anayasası 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine kadar yürürlükte kalmıştır. Bu anayasada 1971- 1973 yıllarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma hakkı verilmiştir. Memurlar da sendika kurma hakkı kazanmıştır.

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1961 Anayasa Özellikleri- 1961 Anayasası Maddeleri ve Yenilikleri ile Kurulan Kurumlar, Gelen Hak ve Özgürlükler
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