"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür? sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (2 NİSAN 2023)

ATV ile 2 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;